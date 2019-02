Politiet har nu undersøgt sagerne, og Nicki Bille skal i retten.

B.T. har fået aktindsigt i anklageskriftet mod Nicki Bille, og det viser, at fodboldspilleren er tiltalt i to sager.

Den ene sag daterer sig til den 22. oktober sidste år, hvor Bille skulle have truet en person med en 'luft- og fjedervåben' - altså en luftpistol af en slags - med henblik på at skabe 'alvorlig frygt' for en persons liv og helbred, som det lyder. Sagen er en straffelovssag.

Derudover er han tiltalt for at have båret våbnet på en uforsvarlig måde, da det sad i bukselinningen.

Til sidst fandt politiet samme dag 0,26 gram kokain på Bille, som de mener, han selv ville bruge.

I en anden sag dateret den 22. december, er Nicki Bille tiltalt for vold ved at have tildelt en dørmand ét til to knytnæveslag ved natklubben Level. Dørmanden pådrog sig et hævet øje, lyder det.

Det vides ikke, hvornår sagen begynder, men klart er det, at den skal føres i Københavns Byret.

Det er i øvrigt en VVV-sag, hvilket groft sagt betyder, at sagen får højere prioritet i forhold til, hvornår den skal for retten og dermed afgøres.

Nicki Bille har tidligere spillet for Esbjerg i Superligaen.

Nicki Bille blev 22. oktober anholdt på Strøget i København, hvor det dengang forlød, at han skulle have truet en mand med en luftpistol. De oplyser er nu blevet bekræftet med anklageskriftet B.T. fredag har modtaget.

Præcis én måned senere var Nicki Bille igen involveret i en voldssag. Dengang fortalte ejeren af det vagtfirma, der havde dørmænd ved en natklub, at han selv havde set Nicki Bille give dørmanden tre slag i ansigtet. Ifølge anklageskriftet har der altså været tale om 1-2 slag i stedet.

»Han (Bille, red.) kommer hen til mig sammen med en anden høj gut. Her fortæller jeg ham, at det er udgangen, han står ved. Og at han skulle gå over til den modsatte side for at komme ind. Man kunne se på ham, at han var ude på ballade. Den var gal,« sagde Michael Hansen dengang til B.T.

»Min kollega, der står på den anden side, snakker så kort med ham om hans fodboldkarriere. Så går han rundt om og hen til min kollega meget aggressivt, og min kollega når ikke at sige noget, før han (Bille, red.) giver ham tre slag i ansigtet,« fortalte han videre.

