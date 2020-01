Landsholdets assistenttræner, Jon Dahl Tomasson, skal igen være cheftræner.

B.T. kan afsløre, at Jon Dahl Tomasson har landet det ledige job i Malmö FF med start allerede fra forårets begyndelse.

Malmö FF har været på trænermarkedet, siden dagen efter holdet vandt i Parken over FC København i Europa League med 1-0 den 12. december.

Her blev tyske Uwe Rösler og Malmö FF enige om at gå hver til sit, selv om klubben til foråret igen er sikret mere europæisk fodbold.

Danmarks Simon Kjær (4) og Danmarks assistenttræner Jon Dahl Tomasson under EM kvalifikationskampen mellem Schweiz og Danmark på St. Jakobs Park i Basel i Schweiz, tirsdag den 26. marts 2019. Kampen ender 3-3.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danmarks Simon Kjær (4) og Danmarks assistenttræner Jon Dahl Tomasson under EM kvalifikationskampen mellem Schweiz og Danmark på St. Jakobs Park i Basel i Schweiz, tirsdag den 26. marts 2019. Kampen ender 3-3.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

For Jon Dahl Tomasson er jobbet en sikring af fremtiden, for ligesom landstræner Åge Hareide har han længe vidst, at hans job i DBU er givet til en anden.

Som bekendt vil Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst fremover sidde på de to forreste pladser i bussen, når Danmarks landshold drager til kampe efter sommerens EM-slutrunde.

Jon Dahl Tomasson har tidligere været cheftræner i hollandske Excelsior og Roda, mens hans i de seneste fire år har været højre hånd for Hareide.

Nu skal han så igen selv sidde i den varme stol, hvilket han åbent har sagt har været hans ambition.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Denne gang bliver det på den anden side af Øresund i den traditionsrige svenske klub, som kæmper med FCK om at blive Nordens største klub.

Svenske Expressen kunne tidligere i dag afsløre, at Jon Dahl Tomasson var blandt hovedkandidaterne til trænerjobbet.

Malmö FF har tidligere haft danske Allan Kuhn som træner, ligesom det også var klubben, som Åge Hareide styrede til to Champions League-gruppespil, inden han blev dansk landstræner.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra DBUs fodbolddirektør, Peter Møller. Jon Dahl Tomasson er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.