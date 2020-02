Der er stadig liv i transfervinduet i Superligaen.

Esbjerg er - ifølge B.T.'s oplysninger - meget tæt på et salg af den rumænske angriber Adrian Petre.

Og det er hjemlandet, der trækker i U21-landsholdsspilleren. 21-årige Petre er lige nu i Bukarest for at færdiggøre et skifte til storklubben Steaua Bukarest.

B.T. erfarer, at handlen går igennem inden for et par dage.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det rumænske transfervindue er i modsætning til det danske ikke lukket, og Adrian Petre kan derfor skifte nu.

Og det forventes, at Esbjerg tjener flere millioner kroner på salget, og derudover har vestjyderne også sikret sig en lukrativ videresalgsklausul.

Adrian Petre kom til Esbjerg i sommeren 2017, og han har i 44 kampe scoret 19 mål for Superliga-bundklubben.

Han var desuden et del af det rumænske U21-landshold, der havde succes ved sommerens EM-slutrunde.