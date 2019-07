AC Milan. Sig klubnavnet. Mærk efter i maven. Det er ren fodbold-storhed.

Derfor er det også noget af en transferbombe, at det 17-årige danske målmandstalent Andreas Jungdal er på vej til den italienske Serie A-mastodont.

B.T. erfarer, at Vejle Boldklub-talentet er i Milano her til morgen sammen med sin familie og agent, Jonn Sivebæk, for at få de sidste detaljer på plads med AC Milan.

Handlen ventes at gå igennem senere i dag eller i morgen efter blandt andet det sidste lægetjek. Salget af den danske U17-landsholdsspiller vil sende et stort millionbeløb til Vejle Boldklub: Mindst en millioner euro plus diverse bonusser, som kan sende beløbbet op omkring 10 millioner kroner, forlyder det ifølge B.T.s kilder.

Andreas Jungdal. Vis mere Andreas Jungdal.

Der har været interesse og forespørgsler fra andre europæiske klubber, men valget er faldet på AC Milan, som har lagt en god udviklingsplan for målmanden, som Vejle Boldklub ellers havde planer om snart at indlemme i førsteholdstruppen.

Den østjyske traditionsklub, som rykkede ned fra Superligaen i den forgangne sæson, indgik en tre-årig aftale med U17-landsholdsmålmanden i september sidste år.

I februar i år var den 191 centimeter høje Jungdal i Milano for at prøvetræne med AC Milan, hvor han efter alt at dømme har givet et godt indtryk.

»Både vi og spillerens agent fik en positiv tilbagemelding,« sagde Steen Thychosen dengang til Vejle Amts Folkeblad.