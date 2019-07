Emil Berggreen er klar til et nyt eventyr.

B.T kan afsløre, at den tidligere Superliga-bomber fremover skal tørne ud for Twente i den hollandske Æresdivisionen.

Den tidligere profil i Hobro skiftede i 2015 Superligaen ud med tyske Eintracht Braunschweig i 2. Bundesliga, og her slog han til med det samme og blev en succes.

Så stor, at det kun blev til et år i klubben, inden Bundesligaen og Mainz 05 trak i ham.

Emil Berggreen skifter ifølge B.T.s oplysninger til Twente. Foto: RONALD WITTEK Vis mere Emil Berggreen skifter ifølge B.T.s oplysninger til Twente. Foto: RONALD WITTEK

Desværre for danskeren blev opholdet i Mainz 05 skæmmet af skader, så det kun blev til 14 Bundesliga-kampe, hvor han dog trods alt kom ud med et fint målsnit med fire kasser og to assister.

Også i pokalturneringen fik den nu 26-årige dansker scoret en enkelt gang ud af de to kampe, Mainz gav ham her.

Skaderne gjorde, at klubben og ham blev enige om at gå hver til sit, da kontrakten løb ud efter sidste sæson, men det har ikke betydet, at han har haft svært ved at finde en ny arbejdsplads.

Således bliver han ifølge B.T.s oplysninger blandt de bedst betalte i Twente, der er gået langt for at få danskeren i sin stald foran en række klubber.