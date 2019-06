Knap 90.000 kr. for billetter, der normalt koster 4.500 kr.

Så meget er kåde fodboldfans villige til at betale for at erhverve sig en billet til årets Champions League-finale mellem Tottenham og Liverpool, der afvikles lørdag aften i Madrid.

Det skriver den madrilenske sportsavis Marca.

Mindst 20.000 fans er rejst til den madrilenske hovedstad uden billetter til det stjernespækkede opgør, og det har skabt et enormt sortbørsmarked. Samtidig advarer UEFA mod en ordentlig sjat falske billetter, som er i omløb.

Der er mindst 20.000 fans i Madrid, som ikke har fået billetter til aftenens kamp. Foto: CURTO DE LA TORRE Vis mere Der er mindst 20.000 fans i Madrid, som ikke har fået billetter til aftenens kamp. Foto: CURTO DE LA TORRE

Og det ses tydeligt her i Madrids gader og stræder, at folk hungrer efter billetter, hvor flere går rundt med skilte, hvor der står »Need one ticket.«

Mange fans fået den dårlige overraskelse, at de er taget til Madrid, men deres billet-bookinger til kampen er pludselig forsvundet ud af det blå. De er blevet snydt.

Rekorden er dog langt over de »kun« 90.000 kr. I Tyskland er der nemlig blev efterspurgt billetter til 205.000 € - mere end 1,5 mio. kr. - for en pakke med 15 VIP-billetter.

UEFAs officielle billetter sælges mellem 520 og 4.500 kr.

Der er også danske tilhængere i Madrid, som har givet overpris for deres billetter. Således måtte nogen give over 25.000 kr. for at komme ind og se finalen lørdag aften på Estadio Wanda Metropolitano, hvor Atlético Madrid har hjemmebane.

I alt kan der sidde 67.700 på det nybyggede stadion.

Men omkring 100.000 engelske fans er rejst til Madrid i forbindelse med Champions League-finalen.

Klubberne har hver fået tildelt 15-17.000 billetter til deres egne fans, som typisk går til sæsonkortholdere.

B.T. LIVE: Den populære B.T.-podcast 'Transfervinduet' rykker fra det trygge lydstudie til Tivoli i København. Lørdag kl. 19.30 sender vi live-tv fra den store scene under den kæmpe Champions League-fest i den gamle have. Podcasten bliver til et underholdende liveshow, og du kan se det hele live på bt.dk eller ved at møde op i Tivoli.