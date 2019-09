Rosenborg har angiveligt betalt et par millioner for at komme af med Nicklas Bendtner, der i dag for første gang træner med i FC København.

Ifølge norske VG har storklubben betalt Nicklas Bendtner to millioner norske kroner for at rive kontrakten, der løb frem til december, over.

Det gør Rosenborg, fordi der i Bendtners kontrakt var indbygget en såkaldt 'signoff-klausul', der sikrede den 31-årige dansker et betragteligt millionbeløb, hvis han gennemførte sin norske kontrakt.

Rosenborg ønsker ikke at kommentere på klausulen eller på beløbet, der nu skulle være overført til Bendtner, der har været ude i kulden i månedsvis i den norske klub.

Foto: FREDRIK HAGEN

»Vi kommenterer ikke på kontrakten eller på detaljer rundt om transferen,« udtaler RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

Ifølge B.T.'s oplysninger har FC København ikke betalt en krone for Nicklas Bendtner, der i første omgang har fået fire måneder til at overbevise FCK-manager Ståle Solbakken om sit værd.

Bendtner har dog allerede overbevist FCK-fansene, og FCK kunne tirsdag melde om totalt udsolgt af Bendtner-trøjer i fan-shoppen.

Og masser af FCK's kendis-fans har også givet udtryk for deres begejstring over 'Lord Bendtners' ankomst.