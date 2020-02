Det sejler i City!

De regerende engelske mestre fra Manchester City blev fredag aften straffet nådesløst af det europæiske fodboldforbund, Uefa, efter at klubben har forbrudt sig på reglerne om 'Financial Fairplay'.

Klubben bliver udelukket fra al europæisk fodbold i de to kommende sæsoner og skal derudover betale en kæmpe bøde. Det vil sige, at klubben må nøjes med at se på, når de andre europæiske topklubber mødes i Champions League.

Og det kan blive dyrt for den stenrige Premier League-klub.

Foto: ANTHONY DEVLIN

For ifølge den som regel velinformerede engelske avis The Telegraph overvejer Manchester Citys spanske succes-træner, Pep Guardiola, nu sin fremtid i klubben.

Avisen erfarer, at Pep Guardiola kraftigt spekulerer i at forlade Manchester-klubben til sommer - hvis ikke 'Sky Blues' får held med at appellere Uefa's dom.

Manchester City har reageret på straffen ved at meddele, at klubben snarest muligt vil appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

»Manchester City er skuffet, men ikke overrasket over udmeldingen fra Uefa,« skriver City på klubbens hjemmeside.