Kevin De Bruyne vil vurdere sin fremtid i Manchester City efter appelsagen om to års europæisk udelukkelse.

Premier League-klubben Manchester City blev i februar kendt skyldig i at have forbrudt sig mod reglerne om Financial Fair Play (FFP).

Det kan ende med at koste klubben en af dens store profiler, Kevin De Bruyne.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) idømte nemlig klubben to års udelukkelse fra europæisk fodbold, og det er den 28-årige belgier ikke sikker på, at han vil vente på.

City har anket dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), og de Bruyne er villig til at vente og se, hvad appelsagen ender med.

Det siger han i et interview med den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

»Når den endelige afgørelse falder, vil jeg vurdere det hele. To år (uden europæisk fodbold, red.) vil være lang tid. Hvis det ender med et år, må jeg se på det.«

»Klubben siger, at den er næsten 100 procent sikker på, at den vil vinde appelsagen, og derfor venter jeg og ser, hvad der sker. Jeg stoler på min klub,« siger han.

Den belgiske landsholdsspiller kom til Manchester City fra tyske Wolfsburg i 2015 og har siden været en nøglespiller for den engelske storklub.

Han har kontrakt med city til sommeren 2023.

Manchester City er dømt for brud på FFP-reglerne.

Klubbens trøje- og stadionsponsor, Etihad Airways, kontrolleres af kongefamilien i De Forenede Arabiske Emirater, hvis vicepremierminister er sheik Mansour, ejeren af Manchester City gennem investeringsfonden Abu Dhabi United Group.

Sponsoraterne af klubben blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men dokumenter fra den såkaldte Football Leaks-sag har afsløret, at det reelt er klubejeren, som gennem flyselskabet har postet penge i klubben.

Det er ulovligt i henhold til Uefas FFP-regler, som kræver, at klubberne i sig selv skal kunne opnå økonomisk balance. Med det "kunstige" sponsorat har City ifølge Uefa bevidst forsøgt at omgå reglerne i perioden 2012-2016.

Derudover er City også dømt for ikke at samarbejde med Uefas Club Financial Control Body (CFCB) i forbindelse med efterforskningen.

/ritzau/