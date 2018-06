Balladen om økonomi mellem DBU og landsholdsspillerne ser ud til at blusse op igen.

Det har nemlig ifølge Politiken skabt stor utilfedshed - ja, ligefrem vrede - blandt de danske VM-spillere, at DBU kort inden VM-slutrunden har krævet 500.000 kroner for en reklame.

»Årsagen er, at anfører Simon Kjær har optrådt i en reklame for spilleselskabet NordicBet iført rød t-shirt og hvide shorts. Dansk Boldspil-Union (DBU) mener, at det er et brud på den aftale, som landsholdsspillerne og forbundet har indgået under efter store uenigheder,« skriver Politiken.

Simon Kjær må gerne reklamere for bettingfirmaet som privatperson, men optræder han i samme type reklame som landsholdsspilleren Simon Kjær er det en anden sag, da landsholdet i forvejen har en anden bettingpartner i Danske Spil. Det mener DBU.

Med kort tid til slutrunden i Rusland ønsker de at koncentrere sig om fodbold, og de føler, at ledelsen i DBU gør det vanskeligere ved at lægge sig ud med anføreren.

»Vi ønsker ikke at kommentere på konkrete sager, da det kan påvirke sagernes forløb,« skriver DBU's kommercielle direktør, Jesper Lind Andersson, i en mail og tilføjer:

»Vi ønsker på ingen måde at skabe uro omkring VM-forberedelserne, tværtimod er vi rigtig ærgerlige over disse sager.«

»Men hvis der er kampagner, der overtræder VM-holdets kommercielle rettigheder, bliver vi nødt til at reagere med det samme - ellers svigter vi både spillerne og de kommercielle partnere.«

Landsholdsspillerne har tidligere været i åben konflikt med DBU om kommercielle aftaler og den såkaldte landsholdsaftale. Ifølge Politiken er det mest timingen, der denne gang har skabt vrede blandt spillerne her ni dage til det går løs ved VM i Rusland.

Landsholdets talsmænd, Simon Kjær og Wiliam Kvist, har tidligere sagt, at forholdet mellem DBU og spillerne er præget af 'manglende tillid'. og at der er opstået en 'vi mod de-kultur'.

Landsholdsprofilerne udtrykte tilbage i starten af 2017, at de følte en modvilje fra dele af DBU-toppen under en meget omtalt voldgiftssag mellem DBU og Spillerforeningen om fortolkningen af landsholdsaftalen.