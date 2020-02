Mandag aften tørnede Chelsea og Manchester United sammen i den engelske Premier League.

Og det var en kamp, hvor der blev gået til stålet. Således blev der uddelt hele syv gule kort i løbet af kampen, som Manchester United vandt med 2-0.

Men der skulle måske være givet et rødt kort også. I hvert fald lavede Harry Maguire en lille svinestreg på Chelseas Michy Batshuayi efter 20 minutter.

Manchester United-forsvaren stemplede Chelsea-angriberen i skridtet efter en duel, men VAR-dommerne valgte ikke at gøre noget efter at have set situationen igennem.

Manchester United vandt mandag aften med 2-0 mod Chelsea på udebane. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Manchester United vandt mandag aften med 2-0 mod Chelsea på udebane. Foto: HANNAH MCKAY

Du kan se et billede af stemplingen øverst i artiklen.

Harry Maguire fik en ny hovedrolle senere i kampen, da han headede Manchester United på 2-0 efter 66 minutter. Inden havde Anthony Martial sendt United i front efter 45 minutter.

Sejren betyder, at Chelsea nu kun har tre point ned til United i kampen om fjerdepladsen, der giver Champions League-deltagelse i næste sæson.

Danske Andreas Christensen startede inde for Chelsea, men han måtte desværre udgå i pausen med en brækket næse.