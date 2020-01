Av, for pokker. For en mandlig Newcastle-tilhænger endte en målfejring i weekendens kamp mod Chelsea yderst smertefuldt.

Her kom han til skade på egentlig helt utrolig måde.

For helt deroppe på tribunen endte tilhængeren med at blive ramt af hjørneflaget lige der, hvor det kan gøre allermest ondt: I skridtet.

Det skete efter Isaac Haydens 1-0-scoring, der endte med at blive kampens eneste og sikre Newcastle sejren.

I den efterfølgende jubelscene sparkede Newcastles Matt Ritchie til hjørneflaget, der fløj op og ramte 'plet'. Se episoden øverst i artiklen (hold øje med højre side i klippet)

At det virkelig gjorde ondt, kan man i øvrigt se på en video optaget oppe på tribunen øjeblikke senere.

Her kan man se den uheldige fan sidde og ømme sig efter at være blevet ramt - så meget at han ikke kan juble med de øvrige tilskuere.

Det kan du se her: