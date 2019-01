Fire dages karantæne.

Det er, hvad Pierre-Emile Højbjerg har fået efter den vanvittige tackling på Fernandinho i Southamptons opgør mod Manchester City.

Det fremgår af FA's hjemmeside. Kampen, der kostede et rødt kort til Højbjerg, blev spillet den 30. december, og det var med fem minutter igen, at den danske landsholdsspiller dummede sig og kom alt for sent i en tackling.

En tackling, der ifølge fodboldloven 'i alvorlig grad er utilladelig,' og en tackling af den karakter giver automatisk tre dage på tribunen. At Pierre-Emile Højbjerg i alt har fået fire dage skyldes, at han tidligere i sæsonen har fået et rødt kort.

Karantænen ophører den 19. januar, hvilket betyder, at det er tre Premier League-kampe og et enkelt opgør i FA Cup'en - mod Derby - som danskeren må se fra sidelinjen.

Efter tacklingen lagde Pierre-Emile Højbjerg sig fladt ned og undskyldte i en opdatering på Twitter.

'Jeg vil gerne sige undskyld for det røde kort og for at skuffe mine holdkammerater,' skrev Pierre-Emile Højbjerg, der gav en forklaring på, hvad der gik gennem hovedet på ham.

'Nogle gange overtager min passion kontrollen, men jeg vil arbejde hårdt og komme tilbage endnu stærkere,' lød det fra den danske landsholdsspiller efter kampen, som Southampton i øvrigt tabte 1-3.

Og efter opgøret lagde klubbens manager Ralph Hasenhüttl ikke skjul på, at han ikke var helt tilfreds med danskeren.

»Så skete det værst tænkelige med det røde kort til Pierre-Emile Højbjerg, som er meget skuffende, for han er en af holdets vigtigste spillere,« sagde den østrigske manager om Pierre-Emile Højbjerg, der var anfører i kampen.

Næste kamp for Southampton er netop opgøret mod Derby i FA Cup'en. Den kamp bliver spillet fredag den 5. januar.

Går Southampton videre, kan Pierre-Emile Højbjerg spille den næste kamp i turneringen.