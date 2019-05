En til to milliarder kroner.

Det er, hvad Derby går glip af, efter oprykningen glippede mandag aften.

Her vandt Aston Villa 2-1 og sikrede sig en plads i Premier League, mens Derby-spillerne kunne sætte sig slukørede i græsset.

Og en af grundene til det glippede var en grum målmandsfejl fra Derby-keeperen Kelle Roos. For på Aston Villas andet mål så han bestemt ikke godt ud. Tværtimod.

Bolden blev lagt ind i feltet i en meget høj - men blød - bue, men her gik Kelle Roos helt galt af bolden.

Han løb ud for at tage den men i stedet for at bokse, forsøgte han at gribe bolden. Men han var bare ikke hurtig nok, og det betød, at John McGinn kunne heade bolden i mål uden problemer. Hele situationen kan ses i toppen af artiklen.

Eftefølgende fik Derby reduceret efter 81 minutters spil, men trods flere chancer lykkedes det ikke at udligne og sende kampen i forlænget spilletid. I stedet kunne Aston Villa ved slutfløjt knytte næverne.

Både fordi den står på Premier League efter sommerpausen, men også fordi klubben bliver i hvert fald omkring halvanden milliard kroner rigere i blandt andet tv-penge. Du kan læse, hvordan kampen forløb i LIVE-bloggen her.