Det var bestemt ikke uden omkostninger og smerte, at FC Københavns nye målmand Jesse Joronen debuterede på Telia Parkens græs torsdag aften.

For det koster den finske keeper en tur til tandlægen efter et sammenstød i slutningen af anden halvleg, fortæller han selv til Copenhagen Sundays.

»Jeg mistede et par tænder. Jeg tager til tandlægen, og så går det alt sammen,« fortæller Jesse Joronen, der på trods af blod i ansigtet havde overskud til at finde et lille smil frem.

Denis Vavro (nr. 19) scorede for FC København på straffespark torsdag aften. Foto: Philip Davali Vis mere Denis Vavro (nr. 19) scorede for FC København på straffespark torsdag aften. Foto: Philip Davali

Efter sammenstødet fik han behandling på banen, men det forhindrede ikke den finske keeper i at spille videre.



»Det er bare et par gamle, sjove tænder,« siger Jesse Joronen, der sammen med FC København lige akkurat gik videre i Europa League med 1-1 hjemme mod finske KuPS og en sammenlagt sejr på 2-1.

I næste runde venter islandske Stjarnan, men inden da skal Ståle Solbakkens tropper en tur til Hobro, hvor de skal forsøge at tage revanche for det skuffende hjemmebanenederlag til AC Horsens i første spillerunde.