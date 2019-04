Av, av, av!

Lionel Messi fik en hård medfart, da Chris Smalling i en duel fik ramt argentineren i ansigtet.

Barcelona-stjernen tog sig straks til næsen, og blodet begyndte at strømme ud. Ligeledes begyndte antegningen af et blåt øje at vise sig. Se situationen øverst.

Men en - måske - brækket næse slår ikke Messi ud, og han fortsatte med at spille Champions League-opgøret mod Manchester United onsdag aften.