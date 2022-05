Fodboldspillere er ikke kendt for at have pæne fødder.

Men alligevel må La Liga-spilleren Carlos Akapo have fået sig en grum overraskelse, da han efter søndagens kamp mod Real Madrid hev sokken af.

Undervejs i kampen var Akapo nemlig blevet tacklet på voldsom vis af Real Madrids Eden Hazard, og da sokken røg af kunne han se ned på en fod, der var mørk, blodig og hævet.

Akapo, der måtte lade sig udskifte efter tacklingen, har delt et billede af sin fod på Twitter, hvor han med et par emojis undrer sig over, at Hazard kun fik et gult kort.

pic.twitter.com/p9rAJkcMBk — Carlos Akapo (@carlosakapo) May 15, 2022

Og det forstår man måske godt, når man ser på Carlos Akapos næste tweet.

For her afslører han, at mødet med Eden Hazard kostede to brækkede knogler midt på foden.

»Tak til de folk, der har været bekymret på mine vegne. Jeg har brækket anden og tredje midterste knogle. Nu er det tid til at komme sig,« skriver han på sin Twitter.

Kampen mellem Real Madrid og Cadiz endte 1-1, og det betyder, at Akapo og hans danske holdkammerat Jens Jønsson fortsat er under nedrykningsstregen inden sidste runde i sæsonen.

Her møder Cadiz bundproppen Alaves, som allerede er rykket ud.