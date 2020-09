Efter knap ti måneders pause blev der torsdag aften igen spillet landsholdsfodbold på højeste niveau.

Nations League-turneringen blev således skudt i gang med en række kampe.

Blandt andet mødtes de to europæiske giganter Tyskland og Spanien på turneringens niveau A, som Danmark også hører til.

Her endte det uafgjort 1-1 på det tomme stadion i Stuttgart.

De europæiske landshold har ikke været i aktion siden november sidste år, hvor der blev spillet kvalifikationskampe til det EM, der siden er blevet skubbet til 2021 på grund af coronapandemien.

Tyskerne var torsdag aften uden flere af de Bayern München-spillere, der 23. august triumferede i Champions League.

Til gengæld var der plads til profiler som den nye Chelsea-spiller Timo Werner og styrmanden Toni Kroos fra Real Madrid.

Bagest havde landstræner Joachim Löw valgt et forsvar med tre centrale stoppere, og det skulle vise sig at give lidt udfordringer i første halvleg. Flere gange havde de således svært ved at spille sig ud af det spanske pres.

Især Emre Can havde svært ved at ramme sine medspillere. Det var også tæt på at koste en scoring, men Spaniens Rodrigo var ikke vaks nok til at udnytte den store mulighed, han pludselig blev foræret.

I den anden ende var Leroy Sane tæt på at gøre det til 1-0 med godt et hug. Målmand David de Gea parerede dog fint bolden.

Derfor var det fortsat målløst, da de to hold gik til pause.

Det ændrede sig hurtigt i anden halvleg. Her modtog Timo Werner bolden på kanten af feltet. Den 24-årige hurtigløber trak forbi et par spaniere og sendte bolden fladt ind bag en chanceløs David de Gea.

Spanien, der efter pausen i øvrigt sendte blot 17-årige Ansu Fati på banen til debut, havde lidt svært ved for alvor at skabe noget offensivt.

Til gengæld var tyskerne farlige - især på omstillinger. Werner lykkedes dog ikke med at fordoble sin målscoring trods flere gode tilbud.

Til sidst fik spanierne lagt et godt pres, og det lykkedes også at sikre udligningen. En bold dumpede ned for fødderne af José Gayá, der dybt i overtiden kunne sende bolden ind til slutresultatet.

Danmark møder lørdag aften Belgien i Nations League. Foruden belgierne er det danske landshold i gruppe med England og Island.

/ritzau/