Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan godt være, at det danske landshold løb ind i en røvfuld, da Harder & co. tabte EM-premieren 0-4 til Tyskland i fredags.

Men det er intet i forhold til den komplette afmontering, som Norge løb ind i mandag aften, da vores nordiske naboer stod over for værtsnationen, England.

0-8 lød gigantydmygelsen på, da dommeren fløjtede af og endte de norske pinsler.

Efter en udemærket start faldt alt fuldstændig sammen for Norge, og fra det 12. minut til det 41. scorede englænderne hele seks gange.

»Det er pinligt, det er patetisk, det er utroligt. Det er cokerende, hvor dårlige de har været,« sagde den norske eks-Liverpool-spiller John Arne Riise i pausen til BBC.

England's striker Ellen White (C) outruns a challenge from Norway's defender Maria Thorisdottir (L) to scores the team's third goal during the UEFA Women's Euro 2022 Group A football match between England and Norway at Brighton and Hove Community Stadium in Brighton, Southern England on July 11, 2022. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / No use as moving pictures or quasi-video streaming. Photos must therefore be posted with an interval of at least 20 seconds. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere England's striker Ellen White (C) outruns a challenge from Norway's defender Maria Thorisdottir (L) to scores the team's third goal during the UEFA Women's Euro 2022 Group A football match between England and Norway at Brighton and Hove Community Stadium in Brighton, Southern England on July 11, 2022. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / No use as moving pictures or quasi-video streaming. Photos must therefore be posted with an interval of at least 20 seconds. Foto: ADRIAN DENNIS

I anden halvleg handlede det udelukkende om skadesbegrænsning for de norske kvinder.

Dog kunne de ikke forhindre, at først Alessia Russo og så Bethany Mead stak den syvende og ottende kniv i det norske hjerte. 8-0 til England, og Norges største nederlag gennem tiderne var en realitet.

Norge kan faktisk stadig gå videre fra gruppen - det kræver dog som minimum en sejr over Østrig i den sidste gruppekamp.

Danmark møder tirsdag aften Finland i en decideret vind-eller-forsvind-kamp