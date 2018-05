Cristiano eller brasser-Ronaldo - hvem er den bedste Ronaldo?

Det er et fodboldnørdet spørgsmålet, som elskere af det smukke spil kan diskutere til evig tid.

De fleste - især fra den yngre generation - vil nok ikke være i tvivl om, at Cristiano lige klemmer sig ind foran ’gamle-Ronaldo’ med sine imponerende målrekorder og mange titler i de seneste 10-12 år.

Se fem af Ronaldos bedste sæsonmål i videoen øverst

Men spørger man José Mourinho, som har haft begge stjernespillere under sine vinger, så vælger han - måske noget opsigtsvækkende - det brasilianske målfænomen frem for sin landsmand, som han ellers var træner for i flere imponerende sæsoner i Real Madrid.

Hvilken af de to Ronaldo-superstjerner er den bedste nogensinde?

»Ronaldo Nazario, han er den bedste Ronaldo nogensinde! Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har aldrig set noget lignende,« siger Mourinho, ifølge Daily Mail, i en ny dokumentar om den engelske trænerlegende Bobby Robson:

»Det var det bedste år for Ronaldo overhovedet.«

Det omtalte år er 1997-sæsonen, hvor Mourinho var assistenttræner for Bobby Robson i FC Barcelona. her eksploderede 20-årige Ronaldo ind på verdensscenen og blev kendt som ’O Fenomeno’ – fænomenet - efter en forrygende sæson, hvor han leverede 34 mål i 37 kampe i ligaen.

Ronaldo garner under VM i 2002, hvor han blev topscorer. Foto: PATRICK HERTZOG Ronaldo og José Mourinho viser Pokalvindernes Europa Cup-pokal frem for fansene i Barcelona i 1997. Foto: ANDREU DALMAU

Siden fejrede han store triumfer i blandt andet Inter og Real Madrid samt blev VM-topscorer i 2002, da han var med til at føre Brasilien til VM-guld.

I alt scorede Ronaldo 414 mål i sin flotte karriere, et tal, der dog blegner noget ved siden af Cristiano Ronaldos målstatistik, som viser, at han foreløbigt har lavet helt forrykte 652 mål – 168 af dem scoret under Mourinho for Real Madrid i årene 2010 til 2013.

Men det er altså alligevel ikke nok til at overbevise hans landsmand om, at han er fodboldhistoriens bedste Ronaldo. Og kender man 33-årige Cristiano ret, så er det nok ikke en vurdring, han er enig med José Mourinho i.