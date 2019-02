Som Jose Mourinho ikke har rigeligt i at se Ole Gunnar Solskjærs enorme succes i Manchester United, fik 'The Special One' mandag gjort sig selv uheldigt bemærket.

Det skriver Daily Mail.

Mandag var Jose Mourinho nemlig til stede ved den russiske ishockey-kamp mellem Omsk og St. Petersburg, hvor han fik æren af at kaste pucken ned i kampens første face-off.

Men da han var på vej ud fra isen, gled han på den røde løber, der var rullet ud for, at han netop ikke skulle skvatte. Men et hurtigt retningsskift gjorde, at han pludselig var lige så lang, som han er høj, da han lå og rodede rundt på isen.

Jose Mourinho was a special guest at the SKA - Avangard game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One pic.twitter.com/I6SBRpobxi — Igor Eronko (@IgorEronko) 4. februar 2019

Han blev dog hurtigt hjulpet tilbage på benene af den russiske spiller Pavel Datsyuk, der hev fat i den portugisiske managers ene arm.

»Det var uheldigt, men vi håber, at Mr. Jose Mourinho er okay,« skrev den russiske ishockey-liga siden på Twitter.

Det fik også klippet til at gå viralt, og specielt på Twitter har flere været hurtige til at minde om, at det ikke er første gang, Jose Mourinho er faldet.

Tidligere væltede han således over et reb på Wembley, da han stod i spidsen for Manchester United.