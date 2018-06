Christian Eriksen er den største trussel mod australierne i torsdagens VM-kamp, skriver australske aviser.

Samara. Det australske landshold kommer på overarbejde, når det torsdag klokken 14 dansk tid møder Danmark i VM i Rusland.

Kampen er altafgørende for Australiens VM-fremtid, og et point er nødvendigt for at kunne fortsætte i turneringen.

- Hele verden ved, at vi skal møde Danmark, som den australske landstræner, Bert van Marwijk, sagde under onsdagens pressemøde.

På trods af at de australske sportsredaktører er enige om, at Danmarks 1-0-sejr mod Peru var "ufortjent" og "heldig", mener de også, at australierne får kamp til stregen.

I The Daily Telegraph skriver sportsredaktør David Davutovic, at det danske landshold er "hårdtarbejdende" og "fysisk stærkt".

Den danske defensiv står stærkt, og det er nu i fem kampe i træk ikke lykkedes for landsholdets modstandere at score på Kasper Schmeichel, hvilket er rekord for en dansk landsholdsmålmand.

Og den gode stime er ikke gået ubemærket hen i de australske aviser.

Holdets anfører, Simon Kjær, beskrives som "Danmarks klippe" - en spiller som australierne kommer til at krydse klinger med.

Men den største trussel er ifølge The Sydney Morning Herald uden tvivl "Danmarks stjerne" og "magikeren", Christian Eriksen.

- Han er i stand til at score mål langt udefra. Og selv når han ikke spiller sit bedste, gør han stadig en forskel. Danmarks stjerne var langt fra topformen i kampen mod Peru, men lagde alligevel op til kampens eneste mål, skriver avisen.

Også Thomas Delaney, Yussuf Poulsen og Pione Sisto, der ellers ikke har været på toppen de seneste kampe for Danmark, får pæne ord med på vejen.

Sidstnævnte er ifølge The Australien en spiller, der er gået under radaren, men som australierne skal holde et vågent øje med.

- Det er muligt, at alles øjne er rettet mod den danske superstjerne, Christian Eriksen, men australierne vil uden tvivl også være opmærksomme på Pione Sisto, skriver Jacquelin Magnay fra The Australian.

De største dueller forventes at være mellem Simon Kjær og Robbie Kruse, der klarede sig fint i kampen mod Frankrig, indtil han blev skiftet ud. Og så kan Thomas Delaney forvente hårdt pres fra Aaron Moody, der blokerede flere skud og lagde op til Australiens eneste mål i sidste kamp.

Kampen spilles klokken 14 dansk tid på Samara Arena i Rusland.

Arenaen var engang midtpunkt for Ruslands rumprogram, hvilket ses på stadionets facon. Arenaen, der kan rumme 45.000 tilskuere, er nemlig formet som et rumskib.

/ritzau/