Frankrig vandt lørdag 2-1 over Australien efter et fransk straffespark tilkendt ved hjælp af en videodommer.

København. Australien tabte lørdag landets første kamp ved VM i fodbold, da Frankrig vandt opgøret i Danmarks gruppe med 2-1.

Kampen var den første i VM-historien, hvor videodommeren VAR (Video Assistant Referee) blev taget i brug af dommeren på banen.

Videodommeren tilkendte et straffespark til Frankrig, som Antoine Griezmann scorede på.

Australiens landstræner, Bert van Marwijk, var efter kampen ikke positivt stemt over brugen af videoteknologien. Han mente ikke, at der var grund til at stoppe spillet og se videoen igennem i situationen.

- Han (dommeren, red.) stod meget tæt på, da straffesparket blev begået, og han sagde direkte "spil videre", siger van Marwijk ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dommeren valgte dog at stoppe spillet for at se videogengivelser af hændelsen, som altså førte til det franske straffespark.

- Jeg så ham stå der (dommeren, red.). Fra min position sagde kropssproget, at han var usikker. Og så skal du tage en beslutning - Frankrig eller Australien, lyder det fra van Marwijk.

Anderledes positivt lød det fra Griezmann. Han mener, at VAR i dette tilfælde kom til sin ret.

- Jeg mener, at der var straffe. Han hægtede min venstre fod. Jeg mærkede, at jeg havde ondt, da jeg rejste mig igen. Det var ikke film, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

VAR betyder, at der sidder flere dommere i et lokale og holder øje med samtlige kameravinkler af kampen. Her kan førstedommeren vælge at stoppe spillet, se gengivelser af den pågældende hændelse på banen og træffe en beslutning derfra.

Australien scorede kort efter det franske straffespark selv på endnu et straffespark, efter at franske Samuel Umtiti havde hånd på bolden i feltet.

Senere bragte midtbanespiller Paul Pogba Frankrig foran med 2-1, som blev slutresultatet.

