Den australske veteranangriber Tim Cahill vil få en chance for at score et mål for fjerde VM-slutrunde i træk.

Måske endda mod Danmark, som Australien er i gruppe med ud over Frankrig og Peru.

38-årige Cahill blev søndag udtaget til VM, da landstræner Bert van Marwijk satte navne på de 23 spillere, der skal med til Rusland.

I de seneste måneder har Cahill kæmpet for at finde formen i den engelske fodboldklub Millwall.

Cahill er Australiens mest scorende spiller med 50 mål, og han har spillet 105 landskampe for Australien.

»Jeg har været meget tilfreds med indsatsen fra alle spillere. Det har været svært at udvælge spillerne, fordi de har givet alt for at komme med,« siger Bert van Marwijk.

Kun tre spillere har scoret mål i fire VM-slutrunder. Det er brasilianeren Pelé og de tyske angribere Uwe Seeler og Miroslav Klose. Australien åbner VM mod Frankrig 16. juni. Forinden skal australierne spille en testkamp ude mod Ungarn på lørdag.

Den australske VM-trup ser således ud:

Målmænd: Mat Ryan, Danny Vukovic, Brad Jones.

Forsvarsspillere: Trent Sainsbury, Milos Degenek, Matt Jurman, Mark Milligan, Josh Risdon, Aziz Behich, James Meredith.

Midtbanespillere: Mile Jedinak (anfører), Aaron Mooy, Massimo Luongo, Jackson Irvine, Tomi Rogic, Dimitri Petratos, Matthew Leckie, Daniel Arzani.

Angribere: Tim Cahill, Tomi Juric, Andrew Nabbout, Jamie Maclaren, Robbie Kruse.

