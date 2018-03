Tim Cahill har lavet 50 mål for Australien, men den aldrende spiller kan ikke vide sig sikker på en VM-plads.

Sydney. Han er den mest scorende spiller nogensinde for Australiens fodboldlandshold, og han har scoret ved de seneste tre VM-slutrunder.

Alligevel er der ingen garanti for, at Tim Cahill kommer med til VM i Rusland, hvor Australien blandt andre skal møde Danmark i gruppe C.

Det siger Australiens landstræner, Bert van Marwijk.

- Han har ikke spillet meget, og det er vigtigt, at spillerne får spilletid, siger den hollandske træner ifølge AFP.

38-årige Tim Cahill nåede sidste år op på 50 landskampsmål for Australien, der efter playoffkampe mod Honduras kvalificerede sig til VM.

I december sidste år meddelte Tim Cahill, at han forlod Melbourne City i hjemlandet for at jagte mere spilletid i en anden klub og forbedre sin chance for at komme med i VM-truppen.

I slutningen af januar blev han præsenteret i Millwall i den næstbedste række. Det var også her, at Tim Cahill i 1998 indledte sin karriere i engelsk fodbold, hvor han senere også spillede for Everton.

Offensivspilleren har hidtil dog ikke formået at spille sig ind i startopstillingen hos Millwall, og han er heller ikke kommet på måltavlen.

Bert van Marwijk afviser dog ikke, at Tim Cahill kan komme i betragtning til VM.

- Der vil altid være forventninger. Han var meget vigtig for landsholdet i VM-kvalifikationen, og det er et rigtig godt signal fra ham, at han tog til England for at spille sin chance for at komme til VM, siger træneren.

Bert van Marwijk, der tiltrådte som landstræner i januar, har indlemmet Tim Cahill i sin trup til Australiens testkampe mod Norge og Colombia senere i marts.

- Jeg ønsker at se ham an. De næste to måneder er meget vigtige, ikke kun for ham, men også for andre spillere til at vise mig, at de er klar og spiller regelmæssigt, siger landstræneren.

Australien skal møde Frankrig, Danmark og Peru ved VM. Kampen mod Danmark spilles 21. juni i Samara.

/ritzau/