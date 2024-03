Nu kan du få fingrene i en helt unik Rolls Royce Wraith V12 til en indkøbspris på 6,1 millioner kroner for en brøkdel af prisen.

Eneste minus er - og det er et meget stort minus - at den er totalsmadret.

Sælgeren er Manchester United-stjernen Marcus Rashford, der i et trafikuheld tilbage i september bragede sammen med en anden bil, som havde en 74-årig kvinde bag rattet. Begge kom fra uheldet uden de store skrammer, men Rashfords vilde luksusbil blev totaltsmadret.

Og det er netop den specialdesignede Rolls Royce Wraith V12, som du nu kan få fingrene i. Den er sat til salg hos auktionshuset Salvage Market.

Hele 113 bud er allerede tikket ind, hvor det højeste i skrivende stund er på 153.000 pund - svarende til lidt over 1,3 millioner kroner.

Selvom luksusbilen kræver adskillige reparationer for at kunne komme ud på vejene igen, så skriver auktionshuset, at den stadig kan starte.

Aktionen slutter 26. februar klokken 11.00, og dermed kan prisen stadig nå at stige en del, hvis man vil have fat i det unikke køretøj, der er blevet modificeret specielt til Marcus Rashford.

Ifølge The Sun er det firmaet Mansory, der specialiserer sig i at modificere biler, som blandt andet har lavet unik interiør til Rashfords Rolls Royce Wraith V12.

Selvom luksusbilen stadig kan nå at blive budt en del højere op i pris, vil Marcus Rashford komme til at tabe en del på bilen, som kun har kørt 1826 kilometer.

Det ligger Marcus Rashford nok ikke søvnløs over, da han tjener 11,3 millioner kroner om måneden i Manchester United.