Det så meget voldsomt ud.

Den fallerede superstjerne Mario Balotelli var torsdag aften involveret i en bilulykke omkring Orzinuovi, der ligger tæt på Milano.

Det skriver de italienske medier, eksempelvis Corriere dello Sport og Tuttosport.

Balotelli, der er skadet, men normalt spiller for Adana Demirspor i Tyrkiet, vaklede angiveligt ud af bilen, hvor alle airbags var gået af.

Mario Balotelli a été victime d un accident de la route à Brescia.



Il en est sorti indemne et aurait refusé de se soumettre à un alcootest, selon plusieurs sources.

pic.twitter.com/yrTnU0l2U1 — Vibes Foot (@VibesFoot) November 23, 2023

Den italienske fodboldspiller blev behandlet og derefter skulle han foretage en alkoholtest - det nægtede han dog, fortæller Tuttsport og nyhedsbureauet ANSA.

Det vil han nu blive retsforfulgt for.

Han nægtede ligeledes at komme med på hospitalet, og de første meldinger går da også på, at ingen kom til skade ved den voldsomme ulykke, der dog har totalskadet bilen.

For nylig sagde Balotelli, at han fortsat var Italiens bedste angriber, når han ikke var skadet, men på de objektive parametre er der altså et stykke til det niveau, som han viste i begyndelsen af 10'erne, hvor han huserede i klubber som Manchester City og AC Milan.