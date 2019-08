Arsenal kom godt fra start i Premier League, da London-klubben vandt 1-0 på udebane over Newcastle.

Topklubberne er indtil videre kommet godt fra start i Premier League, og søndag var også Arsenal i stand til at hente en sejr.

Arsenal vandt knebent med 1-0 på udebane over Newcastle i sæsonens første ligakamp for de to mandskaber.

Dermed følger Arsenal trop med Liverpool, Manchester City og Tottenham, som også vandt deres premierekampe i ligaen fredag og lørdag.

Blot et enkelt mål blev der scoret i søndagens opgør, og det blev sat ind af Arsenal-angriberen Pierre-Emerick Aubameyang efter 58 minutter.

Aubameyang modtog bolden i feltet fra backen Ainsley Maitland-Niles og chippede den elegant ind over den fremstormende Newcastle-keeper Martin Dúbravka.

I slutfasen havde Arsenal flere kontrachancer til at lukke kampen, men blandt andre Aubameyang misbrugte mulighederne.

Newcastle havde også sine muligheder for at score i kampen, men skarpheden manglede for hjemmeholdet.

Og derfor endte kampen med en smal sejr til Arsenal, der gav debut til nyindkøbte Nicolas Pepe og den lejede Real Madrid-spiller Dani Ceballos i anden halvleg.

Leicester var også i aktion søndag, da holdet med Kasper Schmeichel på mål tog imod Wolverhampton.

Den danske landsholdsmålmand holdt buret rent, da kampen endte 0-0.

Manchester United tager imod Chelsea i søndagens sene kamp klokken 17.30.

