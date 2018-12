Atlético Madrid slog Alaves i topkamp og kom op på siden af Barcelona, der lørdag aften møder Espanyol.

Atlético Madrid holder sig til i toppen af den spanske liga. Tidligt lørdag tog klubben en hjemmesejr på 3-0 over det overraskende tophold fra Alaves.

Med sejren kom Atlético på 28 point for 15 kampe. Førerholdet, Barcelona, har samme pointantal inden lørdagens udekamp mod lokalrivalen Espanyol. Alaves har 24 point på fjerdepladsen.

Uden at være synderligt prangende vandt Atletico på et mål midt i første halvleg samt to i slutfasen.

Atlético kom foran efter et velspillet angreb, hvor Santiago Arias fra højre side serverede et perfekt indlæg til Nikola Kalinic, der med maven bugserede bolden i nettet til føring efter 25 minutter.

Atlético overlod derefter en del initiativ til udeholdet, som faktisk havde flest afslutninger i kampen. De var bare ikke kompetente nok til at udløse mål.

I stedet slog favoritten kontra og afgjorde kampen med otte minutter tilbage.

Den franske stjerne Antoine Griezmann blev sendt afsted på en friløber fra midterlinjen, og han scorede til 2-0 efter et bandespil med stolpen.

Tre minutter før tid lukkede den unge midtbanespiller Rodri af med målet til 3-0 efter et insisterende Atlético-angreb.

/ritzau/