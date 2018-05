Udebanemål skal ikke være mere værd, når europæiske dueller går ud i forlænget spilletid, mener Diego Simeone.

Madrid. Udebanemål er mere værd end mål scoret på hjemmebane i knockoutkampene i de europæiske klubturneringer.

Atlético Madrids træner, Diego Simeone, mener, at reglen er et problem, hvis en duel mellem to klubber endnu ikke er afgjort efter to gange 90 minutter, så affæren skal ud i 30 minutters forlænget spilletid.

I den forlængede spilletid skal hjemmeholdet score to gange for at gå videre, hvis udeholdet scorer en enkelt gang.

- Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er nødt til at se på, hvor svært det er at være hjemmehold i returkampen, når modstanderen har 30 ekstra minutter til at score et mål, der tæller dobbelt.

- Når man spiller på hjemmebane så har man ikke den fordel, siger Diego Simeone.

- Jeg inviterer alle, der arbejder med retfærdighed i sport til at se på det.

- Der er ingen grund til, at et udehold skal have 30 minutter mere til at score et mere værdifuldt mål, siger han.

- Jeg er sikker på, at de sagtens kan se det. Det vil gøre det mere lige for alle. Ellers begynder uretfærdighederne, mener Simeone.

Atlético Madrid spillede sig torsdag i finalen i Europa League med en samlet sejr over Arsenal.

Den spanske klub havde spillet 1-1 på udebane og vandt torsdagens hjemmekamp 1-0.

Hvis Arsenal havde udlignet til 1-1, så ville de engelske gæster ifølge Simeone have haft en fordel i den forlængede spilletid med 30 minutter ekstra til at score et værdifuldt udebanemål.

/ritzau/Reuters