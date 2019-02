Det er en helt særlig dag i Madrid, når Atletico og Real tørner sammen i det traditionsrige lokalderby.

Lørdagens udgave tilføres i år ekstra krydderi af, at blot to point adskiller de to klubber på La Ligas anden- og tredjeplads.

Opgøret vil som altid udgøre en parade af stjernespillere på begge mandskaber, men en Atlético-profil afslører nu, at han kunne have båret ærkerivalernes hvide spilledragt.

»Det er sandt, at Real Madrid gav min agent et betydeligt tilbud for cirka to år siden. Men dengang følte jeg, at jeg skyldte for meget til Atlético,« udtaler franske Lucas Hernandez, der optræder i Los Colchoneros' midterforsvar, til AS.

Hernandez har dog også på det seneste været genstand for transferspekulationer, og i januar rygtedes det, at han var blevet enig med Bayern München.

»For at være helt ærlig, så havde min personlige situation ændret sig, og jeg blev nødt til at træffe en beslutning, der ikke kun handlede om mig selv,« fortsætter han om rygterne.

»Det er sandt, at der i transfervinduet var et tilbud fra en europæisk storklub. Det første jeg gjorde, var at fortælle Atletico om det. De gjorde det klart, at de ikke ville overveje et salg, og vi blev alle enige om at kigge på min situation før slutningen af denne sæson,« afslutter Hernandez.

Atletico Madrid-Real Madrid spilles lørdag kl. 16.15.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com.