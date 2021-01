Med en 2-0-sejr over Sevilla har hovedstadsklubben nu et forspring på fire point i toppen i spansk fodbold.

Atlético Madrid har sat kursen mod klubbens første spanske mesterskab i syv år.

Tirsdag aften åbnede cheftræner Diego Simeones mandskab et hul på fire point til de nærmeste forfølgere i La Liga fra Real Madrid med en hjemmesejr på 2-0 over Sevilla.

Derudover har Atlético endda spillet to kampe mindre end lokalrivalen fra hovedstaden. Vindes begge kampe, kan holdet potentielt udvide forspringet til ti point.

Angel Correa bragte værterne foran med 1-0 i opgøret mod Sevilla efter godt et kvarters spil. Her lagde argentineren bolden ind ved den ene stolpe.

Sejren blev cementeret efter 75 minutter, da Saúl Ñíguez modtog en aflevering fra Marcos Llorente og sparkede hjemmeholdet på 2-0. Den føring holdt tiden ud.

Dermed fik ligaens førerhold rejst sig fra en grim pokalskuffelse i sidste uge. Her røg holdet ud til Cornella fra den tredjebedste række.

Atlético Madrid topper 41 point for 16 kampe. De forsvarende mestre fra Real Madrid har 37 point for 18 kampe. FC Barcelona, der har Martin Braithwaite i truppen, har 34 point for 18 kampe.

Sevilla er placeret på La Ligas sjetteplads med 30 point.

/ritzau/