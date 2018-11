Thomas Delaney fik fuld spilletid, mens Jacob Bruun Larsen blev skiftet ind i Dortmunds 0-2-nederlag i Madrid.

Atlético Madrid og Borussia Dortmund ligner begge hold, der går videre fra gruppe A i Champions League.

Tirsdag aften vandt Atlético Madrid holdenes indbyrdes møde i Madrid med 2-0. Dermed fik hjemmeholdet revanche, to uger efter at Dortmund ellers havde afklapset spanierne med 4-0 i Tyskland.

Begge hold står noteret for ni point inden de to sidste gruppekampe. Club Brugge har fire point, mens Monaco har et point og er uden chance for at gå videre.

Dortmund-danskerne Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen har formentlig svært ved at indvende noget mod sæsonens første nederlag på tværs af alle turneringer. Bedømt på spil og chancer var Atletico nemlig bedst.

I vanlig stil ville de to hold gerne fange modstanderen i ubalance.

Derfor var det hovedsageligt efter hurtige omstillinger, at der opstod gode muligheder. I kampens første halve time manglede begge hold snert i afslutningerne eller den sidste skarphed til at gøre chancerne store nok.

Meget logisk for kampen var det derfor, at målscoringen blev åbnet efter direkte spil.

Atletico erobrede bolden på Dortmunds banehalvdel. Bolden spillet ind på midten til Saúl Ñíguez, som sendte Antoine Griezmann i dybden i venstre side.

Franskmanden modtog bolden og sendte den herefter tilbage til Saul, som få meter inde i feltet hamrede bolden i kassen.

Målet fik tilskuerne på Wanda Metropolitano til at være endnu mere højlydte, og på banen viste hjemmeholdet samme gejst.

I perioden efter 1-0-målet var der meget aktivitet foran Dortmunds mål, men Atlético Madrid fik ikke punkteret kampen.

Det gjorde madrilenerne heller ikke lige efter pausen, da hjemmeholdet fortsatte med at være toneangivende.

Spaniernes uskarphed var lige ved at blive dyr efter 65 minutter, da Dortmund burde have udlignet. Paco Alcácer sendte et hårdt indlæg ind til indskiftede Raphaël Guerreiro, men midt for mål headede portugiseren over på den store chance.

11 minutter før tid satte Dortmund Jacob Bruun Larsen ind i en sidste satsning på at få en udligning, men havde han dårligt rørt bolden, før kampen var lukket.

Minuttet efter indskiftningen udnyttede Antoine Griezmann en friløber og gjorde det til slutresultatet 2-0.

