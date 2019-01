Atlético Madrid lukkede et sent mål ind, og via 3-3 hjemme mod Girona er storklubben ude af Copa del Rey.

Atlético Madrid er overraskende ude af den spanske pokalturnering i fodbold, Copa del Rey, efter ottendedelsfinalerne.

Efter at have spillet 1-1 i den første kamp på udebane var Atlético Madrid foran med 3-2, men lukkede et sent mål ind og måtte nøjes med 3-3 i hjemmekampen. Dermed er Girona videre på reglen om udebanemål.

Selv om Atlético Madrid havde sparet flere profiler, stillede Diego Simeone op med et slagkraftigt mandskab. Alt så da også ud til at være i den skønneste orden for hjemmeholdet, som bragte sig foran 1-0 i det 12. minut.

Efter en time var kampen vendt på hovedet, og Girona havde bragt sig foran 2-1.

Det fik Simeone til at sætte stjernen Antoine Griezmann på banen.

Den franske verdensmester kvitterede efter fem minutter på banen med et oplæg til 2-2-målet, og i det 84. minut lignede han pludselig en matchvinder.

Her tordnede han bolden i mål fra en spids vinkel, og Griezmann fejrede scoringen, som var avancementet allerede sikret.

Han og holdkammeraterne blev ramt af nemesis, for fire minutter senere udlignede Seydou Doumbia og sendte Girona videre til turneringens kvartfinaler.

/ritzau/