Atlético Madrid tabte 0-3 ude mod Real Sociedad, og dermed var der ingen af topholdene, der vandt i midtugen.

København. Både Barcelona, Real Madrid og Valencia havde mistet point i midtugerunden i den spanske liga, men torsdag kunne Atlético Madrid ikke udnytte konkurrenternes pointtab.

Atlético måtte i stedet indkassere et 0-3-nederlag mod Real Sociedad, som dermed fuldender en dårlig runde for topholdene i Primera Division.

Barcelona startede med at spille 2-2 ude mod Celta Vigo tirsdag. Onsdag tabte Valencia 1-2 på hjemmebane, mens Real Madrid var tæt på at tabe, men fik hevet det ene point hjem i 1-1-kampen hjemme mod Athletic Bilbao.

0-3-nederlaget til Atlético, som ligger på andenpladsen i ligaen, betyder, at førerholdet, Barcelona, blot skal bruge en enkelt sejr mere for at sikre sig det spanske mesterskab.

Rivalerne fra Real Madrid ligger på tredjepladsen med 68 point og er tre point efter Atlético.

Atlético var på hælene i hele kampen mod Sociedad, og Atlético-træner Diego Simeone indrømmer efter kampen, at resultatet var fortjent.

- Sociedad fortjente sejren. Hjemmeholdet spillede en rigtig god kamp, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Atlético kom bagud efter 27 minutter, da William José bragte hjemmeholdet foran 1-0.

Stillingen holdt helt frem til 10 minutter før tid, før Juanmi fordoblede baskernes føring.

Samme Juanmi lukkede og slukkede i kampens overtid til slutresultatet 3-0.

Hos Real Betis sad Riza Durmisi på bænken i hele opgøret mod Las Palmas. Fra den position kunne han se Junior Firpo, som er Durmisis konkurrent til positionen som venstre wingback, afgøre kampen i sidste øjeblik, da Real Betis hjemme vandt 1-0 mod Las Palmas.

Der resterer fem runder af Primera Division.

