Transfersagaen omkring Antoine Griezmann ser ud til ikke at være overstået endnu.

Tidligere i dag blev det offentliggjort, at den franske stjerne skifter fra Atletico Madrid til FC Barcelona, men Atletico Madrid påstår nu, at Barcelona ikke betaler det, de skal for franskmanden.

Barcelona meldte selv ud, at prisen lå på 120 millioner euro, eller 900 millioner kroner, da det var den frikøbsklausul, som Griezmann havde i sin kontrakt hos Atletico Madrid.

I en officiel erklæring skriver Atletico Madrid dog, at den frikøbsklausul er på 200 millioner euro, hvilket svarer til 1,5 milliarder kroner.

Årsagen til uenigheden mellem de to klubber er, at Griezmanns kontrakt havde en frikøbsklausul på 200 millioner euro, men den faldt til 120 millioner euro d. 1. juli.

Atletico Madrid mener, at de to klubber var enige om en handel før d. 1. juli, hvilket altså skulle betyde, at Barcelona skal betale 80 millioner euro mere til Madrid-klubben.

Atletico Madrid skriver yderligere i erklæringen, at de langt fra er tilfredse med den måde, Barcelona har håndteret hele forløbet, fordi de flere gange skulle have talt med Griezmann, uden Atletico Madrids accept.

De overvejer nu, hvordan de skal gå videre med sagen, så de kan få de penge, som de mener, de er berettiget til.