Juventus kan stadig vende tingene, advarer Atlético Madrid-keeper Jan Oblak inden returopgøret.

Med et 2-0-resultat i bagagen før returkampen i Torino skal meget gå galt, hvis ikke Atlético Madrid skal gå samlet videre mod Juventus.

I den første af to kampe i ottendedelsfinalen i Champions League vandt Atlético 2-0 på hjemmebane.

Det giver tro på tingene, lyder det fra Atlético-keeper Jan Oblak.

- Resultatet er godt, men det er ikke overstået endnu. Alle forsvarede godt. Vi gjorde det på banen, vi havde talt om i omklædningsrummet. Vi gjorde vores job, og derfor havde vi masser af chancer for at score.

- 2-0 giver os en stor kæmpe fordel, men vi skal gå ind til returkampen, som stod det 0-0, fordi Juventus er et fantastisk hold.

- Vi fortjente at vinde, og vi spillede en fantastisk kamp. Vi havde flere chancer til at score, siger Oblak ifølge uefa.com.

Juventus-stopperen Giorgio Chiellini er skuffet over, at Atlético Madrid scorede to gange efter hjørnespark i det sidste kvarters tid af kampen.

- Vi vidste, at de var meget farlige på dødbolde, og vi var nødt til at være mere fokuserede i de situationer.

- Vi er nødt til at bevare roen, fordi vi kan stadig gøre det. Vi skal nulstille hovederne og forsøge at vinde i Torino, siger Chiellini ifølge uefa.com.

Den indskiftede Juventus-angriber Federico Bernardeschi kræver en helt anderledes koncentreret indsats i returkampen 12. marts.

- Vi ved, at vi skal spille bedre i Torino, og mest af alt skal vi undgå at lave de fejl, vi begik.

- Vi har en bitter smag i munden, men vi vil give alt foran vores fans, og vi kan stadig vende det til samlet sejr, siger Bernardeschi.

/ritzau/