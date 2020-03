Marcos Llorente hylder Atletico Madrids arbejdsraseri efter sejren på Anfield.

Marcos Llorente har svært ved at forstå, at han onsdag aften endte som den helt store helt, da Atlético Madrid vandt 3-2 over Liverpool på Anfield og endte med at gå videre i Champions League med sammenlagt 4-2.

Indskifteren vendte egenhændigt 0-2 til 2-2 i den forlængede spilletid og var dermed nøglen til en billet til kvartfinalen.

- Vi led så meget, og så scorede vi, og så scorede vi igen. Hele holdet arbejdede fantastisk. Jeg kan ikke beskrive, hvordan jeg har det lige nu.

- Der er ingen grænse for, hvor meget vi kan lide, for vi kan stadig komme igennem det. Vi forsvarede, som gjaldt det vores liv, og når alle trækker i samme retning, så kan sådan noget her ske, siger Llorente ifølge uefa.com.

Den ordinære tid endte 1-0 til Liverpool, og da Atletico vandt den første kamp med samme cifre, skulle kampen afgøres i forlænget spilletid. Her scorede Roberto Firmino hurtigt for Liverpool, før Llorente kom med sine modsvar. Til sidst scorede Álvaro Morata.

Englænderen Kieran Trippier kan tage fra sit gamle til sit nye hjemland med en god smag i munden. Det var afgørende at kende sin besøgelsestid, mener han.

- Selv om vi førte før kampen, så vidste vi, at det ville blive svært. Vi var nødt til at stå stærkt defensivt og frustrere Liverpool så meget som muligt for at få en chance. Vi ville få en mulighed, hvis vi kunne modstå presset fra Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané.

- Det handlede om at være kynisk, og det var vi, siger Trippier.

/ritzau/