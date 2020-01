Leonesa fra Segunda Division B blev for stor en mundfuld for Atlético Madrid, der tabte efter forlængelse.

Det er magre tider i storklubben Atlético Madrid, der har svært ved at følge med i den spanske mesterskabskamp og nu også må vinke farvel til pokalturneringen.

Højest overraskende tabte Atlético 1-2 på udebane til Leonesa, der til daglig spiller i Segunda Division B på tredjehøjeste niveau i det spanske ligasystem.

Sergio Benito sørgede for chokresultatet med syv minutter igen af den forlængede spilletid.

Atlético blev fanget i et kontrastød, og defensiven var i uorden, da et blødt indlæg fra venstre side fik lov at sejle hele vejen på tværs af feltet til Benito, som hamrede bolden fladt i mål.

Det var ellers storfavoritterne, der havde taget 1-0-føringen efter lidt mere end en times spil.

Angel Correa stod pludselig fri på kanten af feltet og sendte bolden konsekvent i nettet.

Det tidligere så forsvarsstærke Atlético-hold ligner dog ikke sig selv i øjeblikket. I lørdags tabte Diego Simeones tropper til nedrykningstruede Eibar, og heller ikke mod Leonesa kunne man holde målet rent.

Syv minutter før tid skabte en høj bold panik i Atléticos felt, og efter et par tilfældigheder kunne Julen Castaneda sende kampen i forlænget spilletid med et brag af en helflugter.

/ritzau/