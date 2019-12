Milan tabte med hele 0-5 til Atalanta og ligger helt nede som nummer ti i Serie A.

Det er kun godt to måneder siden, at Milan skiftede ud på trænerposten på grund af svage resultater, men den nye træner, Stefano Pioli, der erstattede fyrede Marco Giampaolo, har ikke kunnet ændre tingenes tilstand for alvor.

Godt nok hentede Milan et par tiltrængte udesejre i starten af december, men søndag kom et nyt lavpunkt for Milano-klubben.

Udekampen mod Atalanta blev således tabt med smertefulde 0-5.

Atalanta var som vanligt uden Danmarks landsholdsanfører, Simon Kjær, der end ikke var at finde på bænken.

Efter pauseføringen 1-0 gik det helt galt for Milan i kampens sidste tredjedel, hvor Bergamo-holdet scorede fire gange inden for 22 minutter. Josip Ilicic gik forrest med to mål.

Atalanta, der er videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, avancerer med sejren til femtepladsen i Serie A med 31 point for 17 kampe.

Milan har blot skrabet 21 point sammen og ligger på en deprimerende tiendeplads, hvilket endda kan blive værre, når søndagens tre øvrige kampe er afviklet.

/ritzau/