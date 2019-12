Simon Kjær var ikke med i truppen, da Atalanta onsdag spillede sig videre fra Champions League-gruppespillet med en 3-0-sejr på udebane over Shakhtar Donetsk.

De første meldinger lød på, at Kjær var skadet, men det er ikke grunden til, at han ikke kom i betragtning til kampen, siger Atalanta-træner Gian Piero Gasperini ifølge Football Italia:

»Jeg kan også fortælle, at Simon Kjær ikke var skadet. Den eneste grund til, at han ikke spillede i dag, var, at jeg besluttede noget andet.«

»Han er en fantastisk spiller, men kæmper med at tilpasse sig vores spillestil. Han har en anden karakter, og jeg har afprøvet ham, men er ikke blevet overbevist,« siger træneren.

Simon Kjær (til venstre) har ikke fået meget spilletid, siden kan skiftede til italienske Atalanta på en lejeaftale i sommerens transfervindue. Miguel Medina/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Kjær (til venstre) har ikke fået meget spilletid, siden kan skiftede til italienske Atalanta på en lejeaftale i sommerens transfervindue. Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Den danske landsholdsanfører har ikke fået meget spilletid, siden han skiftede til den italienske Serie A-klub på en lejeaftale i sommerens transfervindue fra spanske Sevilla.

Han har været bænket i over halvdelen af holdets Serie A-kampe i sæsonen og har kun fået fuld spilletid i to kampe i Atalanta-forsvaret i ligaen.

I Champions League er det blevet til spilletid i en enkelt kamp efter skiftet til Atalanta.

/ritzau/