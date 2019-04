Med en plads i pokalfinalen og en placering i top-4 i Serie A har Atalanta imponeret i denne sæson.

Atalanta har overraskende klemt sig ind i toppen af Serie A foran klubber som AS Roma, AC Milan og Lazio.

Lige nu er Atalanta placeret på fjerdepladsen, og det er kun de fire bedste hold, som får adgang til Champions League i næste sæson.

Atalanta-træner Gian Piero Gasperini har også svært ved at få armene ned i disse dage.

- Vi oplever noget enestående, gutterne præsterer utrolige ting. Det er i vores egne hænder nu, siger Gian Piero Gasperini ifølge AFP.

Mandag aften vandt Atalanta 2-0 hjemme over Udinese, der havde den danske landsholdsback Jens Stryger Larsen med i hele kampen.

Midtbanespillerne Marten de Roon og Mario Pasalic scorede efter henholdsvis 82 og 85 minutter.

Sejren betød, at Atalanta rykkede op på fjerdepladsen med 59 point efter 34 kampe. Roma har 58 point på femtepladsen, mens Torino og Milan følger efter med 56 point. Der mangler fire spillerunder.

- Roma har kun et point mindre end os, og alle de andre er også lige i hælene på os, siger han.

- Der er 12 point at spille om, og alle hold er nok nødt til at vinde mindst tre kampe for at spille om det. Men hvis vi vinder fire, så er det matematisk sikkert, siger træneren.

I den næste ligakamp på søndag skal Atalanta en tur til Rom for at møde Lazio, som med 55 point på en ottendeplads også stadig kan nå at blande sig i topstriden.

- Vi kan alle nå det, alle er inden for rækkevidde, og ingen er helt ude af det.

- Det er det ekstraordinære ved denne turnering, og det gør det hele endnu mere fascinerende, siger Gian Piero Gasperini.

Atalanta er også nået frem til finalen i Coppa Italia, hvor Bergamo-klubben skal møde Lazio. Det sker 15. maj.

Helt i toppen af rækken er Juventus sikker på klubbens ottende mesterskab i træk, mens Napoli er lunt placeret på andenpladsen. Inter har tre point mere end Atalanta på tredjepladsen.

Atalanta mangler efter Lazio-kampen at spille ligakampene mod Genoa, Juventus samt Sassuolo.

Hvis Atalanta skal deltage i Champions League i næste sæson, kan det blive med den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius, der efter planen står til at vende tilbage efter et lejeophold i franske Bordeaux.

/ritzau/