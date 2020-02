Atalantas fodboldeventyr i Europa fortsætter onsdag aften mod Valencia og Daniel Wass.

Atalanta fortsætter onsdag aften med at udleve drømmen i Champions League, hvor holdet er nået frem til ottendedelsfinalen.

Modstanderen er spanske Valencia, og den lille Bergamo-klub er rykket lidt over 50 kilometer sydvest for at spille kampen på San Siro i Milano, hvor AC Milan og Inter normalt har hjemmebane.

Atalantas stadion lever ikke op til kravene hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Atalanta-træner Gian Piero Gasperini glæder sig over, at der på San Siro er plads til 80.000 tilskuere - næsten fire gange så mange som på Atalantas normale hjemmebane.

- Det er en kamp, vi har ventet på i måneder. At spille foran så mange af vores fans på en arena som San Siro er en smuk bedrift, som vi har ventet længe på.

- Champions League er en drøm, som vi vil forsøge at få så meget ud af som muligt. Hele byen Bergamo er praktisk talt rejst til Milano, siger Gasperini ifølge AFP.

Valencia er hårdt ramt af skader og sygdom til kampen. Blandt andre er det spanske hold uden stopperen Ezequiel Garay samt midtbanespilleren Alessandro Florenzi.

Desuden er Valencias forsvarsspiller Gabriel Paulista ude med karantæne.

- Det får mig ikke til at tro, at det bliver nemmere. Når et hold spiller i Champions League, så har det en bred trup. Dem, der spiller, vil give deres maksimale, siger Gasperini.

Atalantas kamp mod Valencia fløjtes i gang onsdag klokken 21.

/ritzau/