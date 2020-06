Gian Piero Gasperini afviser at have gjort noget galt, da han i marts stod på sidelinjen med coronasymptomer.

Træneren for den italienske fodboldklub Atalanta, Gian Piero Gasperini, er stærkt utilfreds med, at han er blevet skydeskive for kritik for at have trodset coronasymptomer.

Gasperini stod på sidelinjen i en Champions League-kamp på udebane mod Valencia 10. marts, selv om han på det tidspunkt havde symptomer på coronavirus.

Det har vakt undren og affødt kritik fra de spanske modstandere, ikke mindst fordi kampen i den sydspanske by blev spillet uden tilskuere - netop for at undgå spredning af coronavirus.

På det tidspunkt var Bergamo, hvor Atalanta kommer fra, et af de hårdest ramte områder i Europa.

Men Gasperini mener, at hans opførsel var helt efter bogen, og at kritikken er uretfærdig.

- Det er en strid, som jeg finder meget fornærmende. Jeg ved, at jeg fulgte protokollerne, siger Gasperini til Sky Sports.

- Det var en periode, hvor jeg følte mig sløj. Men jeg havde ikke feber eller lungeproblemer på nogen måde. Da vi forlod Bergamo, havde jeg det godt, fastslår Gasperini.

Balladen er blusset op, efter at Gasperini for nylig erkendte, at han var syg under opholdet i Spanien.

- Jeg var bange. På kampdagen følge jeg mig syg, om eftermiddagen før kampen blev det værre. Jeg sov også dårligt de to efterfølgende nætter, sagde Gasperini til sportsavisen La Gazzetta dello Sport.

- Hvis man ser på billeder fra kampen, så kan man se, at jeg ikke så godt ud på bænken. Jeg havde ikke feber, men det føltes sådan.

En test har siden vist, at den 62-årige træner har haft coronavirus.

Atalanta vandt kampen i Valencia med 4-3 og gik videre til kvartfinalen i Champions League med en samlet 8-4-sejr.

/ritzau/