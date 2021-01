Atalanta med Joakim Mæhle slog Simon Kjærs Milan ude, mens Inter spillede uafgjort mod Udinese.

For blot anden gang i sæsonen indkasserede Milan et nederlag i Serie A.

På hjemmebane tabte topholdet med Simon Kjær 0-3 til Atalanta, der skiftede Joakim Mæhle ind midtvejs i anden halvleg.

Dermed kunne Inter med en sejr samtidig spille sig på pointhøjde med Milan i toppen, men udekampen mod Udinese sluttede 0-0.

Milan beholder førstepladsen med 43 point foran Inter med 41.

Atalanta spillede en fremragende kamp og bragte sig op på ligaens fjerdeplads med 36 point.

Udeholdet kom foran 1-0 efter 25 minutter. Robin Gosens sendte et indlæg til bageste stolpe, hvor Cristian Romero næsten i gulvhøjde headede bolden akrobatisk ind.

Holdet fra Bergamo havde flere gode forsøg, og Gianluigi Donnarumma måtte diske op med et par gode refleksredninger.

Kort efter pausen kunne han dog intet stille op. Franck Kessie begik straffespark, og Josip Ilicic udnyttede det sikkert til at fordoble føringen.

Atalanta afgjorde kampen til 3-0 på et gennemspillet angreb et kvarter før tid. Cristian Romero fandt Duvan Zapata, der sparkede fladt under Donnarumma.

Undervejs i kampen havde Zlatan Ibrahimovic en stor chance efter en dødbold, men hans forsøg fra klos hold gik uden om målet.

Ibrahimovic måtte for en sjælden gangs skyld gå målløs fra banen. Hidtil i sæsonen havde han scoret i alle de syv ligakampe, hvor han var startet inde.

Samtidig spillede Inter altså 0-0 ude mod Udinese. Inter havde vanen tro Christian Eriksen på bænken, mens Jens Stryger Larsen spillede 77 minutter hos Udinese.

Midtvejs i første halvleg havde Jens Stryger en stor chance, men hårdt presset headede han over mål.

Tidligere lørdag vandt Roma et hæsblæsende opgør på hjemmebane mod Spezia med 4-3.

Spezia kom tilbage fra 1-3 til 3-3 i slutfasen, men Lorenzo Pellegrini scorede Romas sejrsmål dybt inde i overtiden.

Roma har 37 point på tredjepladsen.

/ritzau/