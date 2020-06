Det er sjældent populært, når spillere skifter fra en rivaliserende klub til en anden. Om det er mere velset, hvis man er fan af en rivaliserende klub, er nok tvivlsomt.

Ikke desto mindre kan det blive et muligt scenarie i det kommende transfervindue, hvis den belgiske forsvarer Timothy Castagne ender med at skifte til Tottenham Hotspur.

For belgieren, der i øjeblikket spiller hos den italienske klub Atalanta, er nemlig fan af Tottenhams ærkerivaler, Arsenal, siger han til mediet La Dernière Heure ifølge Daily Mail.

»Jeg var især fan af dem, da Thierry Henry spillede for dem. Nu er det ikke så meget,« siger Castagne og tilføjer:

Timothy Castagne har måske allerede fået Tottenhams fans til at spærre øjnene op med sine udtalelser. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Timothy Castagne har måske allerede fået Tottenhams fans til at spærre øjnene op med sine udtalelser. Foto: SERGEI SUPINSKY

»Du er nødt til at være ærlig over for dig selv. Når et hold som PSG eller Tottenham banker på din dør, så kan du ikke sige nej.«

Den 24-årige højreback har tidligere været sat i forbindelse med et muligt skifte til Tottenham Hotspur, men om interessen fra London-klubben er falmet efter belgierens udtalelser, må tiden vise.

Men hvis der er interesse for forsvarsspilleren, er det næppe en overraskelse, eftersom han i denne sæson har været en del af forsvaret i Atalanta, der i øjeblikket holder til på en fjerdeplads i ligaen.

24-årige Timothy Castagne skiftede i 2017 til Atalanta fra den belgiske klub KRC Genk. Han har kontraktudløb efter næste sæson.