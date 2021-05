Med fire kampe tilbage af sæsonen er Inter italiensk mester, efter at Atalanta søndag smed point.

Inter er italiensk mester. Det står klart, efter at Atalanta søndag spillede 1-1 med Sassuolo i Serie A.

Det uafgjorte resultat betyder, at der nu er 13 point mellem Inter på førstepladsen og Atalanta på andenpladsen. Med kun 12 point tilbage at spille om er det afgjort.

Christian Eriksen og holdkammeraterne i Inter bryder dermed Juventus' stime på ni mesterskaber i træk.

Inter vandt lørdag med 2-0 over Crotone og fejrede sejren, som var de mestre. Det var de ikke, men kunne altså blive det, hvis Atalanta smed point søndag.

Klubben fra Milano har længe været et stykke foran konkurrenterne i Serie A og kan nu for alvor skyde mesterskabsfesten i gang. Det er første gang siden 2010, at Inter er mester.

Christian Eriksen har været med i 23 af de hidtil 34 kampe og har bidraget med to scoringer. Den seneste fuldtræffer kom i lørdagens sejr over Crotone.

Den helt store profil har været Romelu Lukaku, der har sendt bolden i nettet 21 gange i løbet af sæsonen.

Atalanta kunne altså udskyde Inters mesterskabsfest søndag, men gjorde det svært for sig selv.

Efter 23 minutter af opgøret mod Sassuolo var Atalantas målmand, Pierluigi Gollini, på skovtur uden for sit felt og nedlagde Hamed Traore - derfor fik keeperen rødt.

Atalanta dominerede dog i første halvleg, og ni minutter efter udvisningen dukkede Robin Gosens op i feltet og sendte gæsterne foran.

Han kom først til en dyb bold, kastede sig frem og lynede læderet i netmaskerne.

Inden pausefløjt havde Atalanta bolden i mål igen, men der blev hurtigt dømt offside, og Duvan Zapatas mål blev annulleret.

Efter pausen trak Atalanta sig længere tilbage, og det kostede. Kort inde i anden halvleg blev Hamed Traore igen nedlagt - denne gang inde i feltet. Det gav et straffespark, som Domenico Berardi sikkert omsatte til mål.

Sassuolo satte sig mere og mere på opgøret, og efter 65 minutter scorede Manuel Locatelli til 2-1 efter et velspillet angreb. Målet blev dog annulleret på grund af offside.

Efter 75 minutter så det ud til, at kampen skulle tage en drejning. Marlon brugte ulovlige metoder til at holde Luis Muriel i feltet, og det kostede ham et rødt kort. Atalanta fik samtidig straffespark, men Luis Muriel misbrugte.

Nu havde begge hold ti spillere tilbage på banen, men Atalanta kunne ikke ændre på stillingen, og dermed kan mesterskabsfesten bryde ud i Inter.

