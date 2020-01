Atalanta sagde tak for besøgt i Torino ved at vinde opgøret i Serie A med hele 7-0 lørdag aften.

Italienske Atalanta sørgede sent lørdag for at lammetæve Torino i den bedste italienske række.

Torino tog imod Atalanta i Serie A, og gæsterne var så flinke at vinde opgøret med hele 7-0.

Dermed ligger Atalanta på femtepladsen i rækken med 38 point ligesom AS Roma, der for en kamp færre indtager fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.

Atalanta indledte bombardementet efter 17 minutter, da Josip Ilicic sørgede for 1-0, og gæsterne var foran 3-0 efter første halvleg.

Efter pausen var Ilicic helt i hopla og på pletten igen i kampens 53. minut med et drømmemål.

Torino-keeper Salvatore Sirigu var gået for langt ud af sit mål, og det opdagede Ilicic, der trykkede af næsten fra midterlinjen og overrumplede målmanden.

Scoringen gav Ilicic blod på tanden, for minuttet senere fuldbyrdede han sit hattrick i kampen med scoringen til 5-0.

De to sidste mål blev begge scoret af Luis Muriel i slutfasen.

Det var Torinos andet liganederlag i træk og tiende nederlag i sæsonen. Klubben ligger nummer ti med 27 point.

