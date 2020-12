FC Midtjylland tog sit første point i Champions League, da holdet overraskende fik 1-1 ude mod Atalanta.

Atalanta savede FC Midtjylland over med 4-0 i det første Champions League-opgør i Herning i oktober, men da holdene mødtes tirsdag, var kampbilledet helt anderledes.

Et kompakt midtjysk mandskab gjorde det svært for Atalanta, som først med 11 minutter igen scorede til slutresultatet 1-1.

Målscoreren Cristian Romero roser de danske gæster for indsatsen.

- De scorede med det samme og stod derefter dybt og forsvarede sig. Vi skabte en del, men havde det svært på den sidste tredjedel af banen. Vi forbedrer os i hver kamp og er glade for resultatet, siger han ifølge uefa.com efter kampen.

- Vi undervurderede ikke kampen. Vi gør altid vores bedste. Men de klarede det også godt i dag (tirsdag, red.). Nu skal vi møde Ajax, og alt kan ske. Vi skal gøre det, vi er bedst til: At tænke fremadrettet og angribe, for vi har brug for en god indsats.

Førstepladsen i gruppen sikrede Liverpool sig med en sejr over hollænderne tirsdag aften, men i sidste runde mødes Ajax og Atalanta i en direkte duel om andenpladsen og billetten til ottendedelsfinalerne.

Med det uafgjorte resultat mod FC Midtjylland har Atalanta otte point, mens Ajax går ind til den afgørende kamp med syv.

- Det er ikke en nem position at være i lige nu. Vi skal kvalificere os, og vi har har en lille fordel, når vi skal møde Ajax. Vi må prøve at få det bedste ud af den. Det ville være en stor bedrift at gå videre, siger Atalanta-træner Gian Piero Gasperini ifølge uefa.com.

Mens Ajax og Atalanta mødes i den vigtige gruppefinale, tager FC Midtjylland imod Liverpool-holdet, der altså allerede er videre før mødet.

/ritzau/