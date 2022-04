De fleste mennesker kan kun drømme om at tjene en million kroner, men for PSGs superstjerne Kylian Mbappe er den slags penge blot et greb i lommen.

Se lige her, hvor meget han ifølge Goal.com tilbydes i løn af den stinkende rige fodboldklub, hvis han vælger at skrive under på en ny kontrakt.

Beløbet er over 50 millioner euro. Altså 375 millioner kroner. Om året.

Det giver 7,2 millioner kroner om ugen og altså over en million kroner i løn om dagen!

Hvis han skriver under på kontraktforlængelsen, vil det ifølge Goal.com gøre den 23-årige franskmand til klubbens bedst lønnede spiller, og han vil forbigå verdensstjernerne Neymar og Messi i lønhierarkiet.

Længe har det ellers set ud til, at Kylian Mbappe ville være historie i den franske hovedstad, når den nuværende kontrakt ville udløbe om få måneder, da Real Madrid har fristet ham, men den aftale ser lige nu ud til at ryge i vasken.

Årsag? Det kan koges ned til et ord: Penge.

For ifølge de seneste meldinger vil Kylian Mbappe ikke give slip på sine kommercielle rettigheder, der ligeledes er mange millioner kroner værd, og det ville han skulle i Real Madrid.

Derfor kan det hele ende, at der alligevel ikke kommer et gigantisk skifte denne sommer, for PSG tilbyder noget helt ekstraordinært. Noget, som almindelige mennesker aldrig kommer i nærheden af. En million kroner i løn, hver dag. Faktisk mere end det og yderligere 30.000 kroner om dagen, men det hører til i småtingsafdelingen i den aftale.